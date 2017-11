Eco

Asien gilt – mit sechs Prozent Zuwachs im Vorjahr - als der Wachstumsmotor der Weltwirtschaft. Neben China werden vor allem Hochtechnologie-Länder wie Japan, Südkorea oder Singapur für Europa immer wichtiger. In Österreich bemüht sich derzeit die Wirtschaftskammer intensiv um eine Ausweitung der Exporte und um Kooperationen. WK-Präsident Christoph Leitl hat erst letzte Woche Vereinbarungen mit führenden Universitäten und Forschungseinrichtungen unterzeichnet, die den österreichischen Unternehmen zugutekommen sollen. Vor allem kleine und mittelgroße Firmen sollen über diese Kooperationen einfacher in Asien Fuß fassen können. ECO zeigt erfolgreiche Exporteure und deren Erfahrungen in Fernost. Bericht: Hans Hrabal

Die Kreisel-Brüder: Oberösterreicher bauen Super-Akku für Elektroauto

Ein junges Unternehmen aus dem Mühlviertel ist auf dem Weg zur Weltspitze. Die drei Kreisel-Brüder haben den bisher leistungsfähigsten und sichersten Akku für Elektroautos weltweit entwickelt. Es ist ihnen damit gelungen, die Schwachstelle bei der Elektromobilität zu bekämpfen. Sie haben eine neue Verbindungstechnologie zwischen einzelnen Akku-Zellen entwickelt und kühlen mit einem speziellen Verfahren. „Kreisel Electric“ hat heute knapp 100 Beschäftigte und rechnet mit doppelt so vielen in einem Jahr. Ein ECO-Lokalaugenschein in dem Unternehmen, das trotz technologischer Führungsrolle selbst keine Serien fertigen, sondern die Technologie an die Autoindustrie liefern wird. Bericht: Ernst Schwarz