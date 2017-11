STÖCKL. Barbara Stöckl im Gespräch mit:

Diesmal treffen bei Barbara Stöckl zwei Präsidenten im persönlichen Gespräch aufeinander: der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer und Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl. Obwohl sie aus unterschiedlichen politischen Richtungen kommen – Fischer stammt aus einer sozialdemokratischen Politikerfamilie, Leitl aus einer bürgerlichen Unternehmerfamilie –, brachten lange Gespräche auf gemeinsamen Berufsreisen die beiden einander näher. Mittlerweile verbindet die Politiker auch eine persönliche Freundschaft, die zwar noch oft von unterschiedlichen Meinungen, aber stets von einem respektvollen Gedankenaustausch geprägt ist. Das beweisen sie auch in ihrem gemeinsamen Buch „Österreich für Optimisten“. Wie blicken sie auf die aktuelle politische Situation in Österreich?

Obwohl Heinz Fischer 2016 als Bundespräsident in Pension ging, ist sein Kalender gefüllt mit Terminen, Reisen und Vorträgen. Aktuell ist der begeisterte Bergsteiger, der vor kurzem zum Ehrenbürger von Wien ernannt wurde, mit der Koordination der Feierlichkeiten für das große Gedenkjahr 2018 beschäftigt, in dem die Republik Österreich ihren 100. Geburtstag feiert. Bei „Stöckl.“ erzählt der in Graz Geborene, warum er fast Astronomie studiert hätte, sich aber dann doch für die politische Karriere entschied und was ihn bis heute an alten stenografische Protokollen von Nationalratssitzungen fasziniert.