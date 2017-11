Die Rosenheim-Cops Sprung in den Tod

Durch KO-Tropfen betäubt stürzt Tierarzt Jan Bader mit seinem Gleitschirm in den Tod. Hat etwa der Mann seiner Geliebten den Nebenbuhler aus dem Weg räumen wollen?

Tierarzt Jan Bader stürzt aus großer Höhe mit dem Gleitschirm ab und stirbt. Auf den ersten Blick wirkt der Mann körperlich fit. Als sich Pathologin Sabine Eckstein allerdings den Zustand seiner Pupillen ansieht, stellt sie fest, dass Bader zum Unfallzeitpunkt stark berauscht oder betäubt gewesen ist. Offenbar wurden ihm kurz vor dem Start KO-Tropfen verabreicht. Unter Verdacht geraten der Großbauer Josef Obermoser sowie Baders Chef Max Sendlinger, mit dessen Frau Anja der Ermordete eine Affäre gehabt hat. (Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung) DARSTELLER Hauptdarsteller Igor Jeftic (Sven Hansen) Michael A. Grimm (Tobias Hartl) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Alexander Duda (Polizeichef Achtziger) Karin Thaler (Marie Hofer) REGIE Jörg Schneider

Diese Sendung wird auch als Live-Stream in der ORF-TV-Thek angeboten:

HÖRFILMANGEBOT DES ORF

Der ORF strahlt einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in Dialogpausen eingeschaltete knappe sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. In der Zweikanaltonausstrahlung läuft bei Stereo-TV-Geräten auf Spur 1 der normale Filmton ohne Audiodeskription, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription.

Wie können ORF-Hörfilme empfangen werden?