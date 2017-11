Sturm der Liebe Teil 2811

Am Fürstenhof wird erneut Hochzeit gefeiert. Nach all den Irrungen und Wirrungen der vergangenen Monate heiratet William endlich die Frau seiner Träume! Während die Hochzeitsgesellschaft das spontane Fest sehr zu schätzen weiß, bahnt sich unbemerkt eine unangenehme Überraschung an: Beatrice arbeitet mit Christophs Hilfe an ihrer baldigen Entlassung aus der U-Haft. Indes bietet Viktor seinem Vater die Stirn, als ihn Christoph zum Sündenbock machen will. Kurzerhand dreht Viktor den Spieß einfach um.