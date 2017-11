kreuz und quer Herr Schuh und die Freiheit

Im 6. Teil der Sendereihe „Herr Schuh und…“ macht sich Franz Schuh auf die Suche nach der Freiheit. Wer ist frei und warum? Was bedeutet Freiheit? Freiheit von etwas? Freiheit zu etwas? Wie hat sich der Begriff der Freiheit in den Jahrhunderten verändert? Wer oder was macht uns heute frei oder unfrei? Wo fängt die Freiheit an, wo hört sie auf?