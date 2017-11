Österreich-Bild aus dem Landesstudio Niederösterreich Raketenstart und Hochzeitstorten - innovative Betriebe in Niederösterreich

Wenn die Ariane 5-Trägerraketen des europäischen Weltraumprogramms starten, dann fliegen Ventile aus dem Waldviertel mit ins All. Die Firma Testfuchs in Groß Siegharts erzeugt und testet diese Tieftemperaturventile. Außerdem ist das Waldviertler Unternehmen mit weltweit 420 Mitarbeitern in der Luftfahrt erfolgreich. Das traditionsreiche Familienunternehmen erzeugt nämlich Testprüfsysteme und fliegende Komponenten, wie Treibstoffpumpen oder Ventile. Es ist einer von fünf Betrieben aus Handwerk und Gewerbe in Niederösterreich, die der Film aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich portraitiert. Allen gemein sind Innovation, Weiterentwicklung, Know How, Kreativität und leidenschaftliches Unternehmertum, egal ob große oder kleine Betriebe. Fast alle sind Preisträger des "Kreativ in die Zukunft"-Wettbewerbs der Wirtschaftskammer Niederösterreich.