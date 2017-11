Luxus und mehr

Hera Lind

Edles Ambiente, wertvolle Pferde und ein gewisses Kapital geben dem Polosport den Glamour einer luxuriösen Freizeitbeschäftigung. Im niederösterreichischen Ebreichsdorf werden Poloturniere veranstaltet und hier treffen Menschen aufeinander, für die Geld scheinbar keine Rolle mehr spielt. Jemand, der gerne auf all diesen Glamour verzichtet, ist die deutsche Bestsellerautorin Hera Lind. Den Fernsehzuschauerinnen ist sie auch als Moderatorin von "Herzblatt" noch in Erinnerung. Jetzt lebt sie in Salzburg, die Kinder sind aus dem Haus und sie bezeichnet es als ihren ganz persönlichen, grandiosen Luxus "sich ganz auf sich zu beziehen, die Stille und die Natur zu genießen und das zu tun, was ich möchte!" Sie engagiert sich für andere Menschen und widmet diesen ihre Zeit, übernimmt Verantwortung und entwickelt aus diesen Begegnungen ihre Geschichten, die sie niederschreibt und mit denen sie anderen wieder Mut machen will.