Wege zum Glück Kapitel 448

Ben ist jedes Mal peinlich berührt, wenn die Sprache auf seine heroische Tat kommt. Sämtliche Zweifel, die Elsa an ihrer Ehe angemeldet hat, sind seither wie weggeblasen. Als selbst Meike nicht aufhört, ihren Bruder über den grünen Klee zu loben, erklärt er ohne Umschweife, was ihn dermaßen verunsichert. Einen weiteren Tiefschlag hat Annabelle zu verkraften. Ihre Firma steht aus eigenem Verschulden vor der Pleite. Um von sich abzulenken, will sie Ben ans Messer liefern.



Koproduktion ZDF/ORF