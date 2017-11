kreuz und quer Meinen Hass bekommt ihr nicht

Wenige Tage, nachdem seine Frau beim Terrorattentat auf ein Konzert im Bataclan in Paris umgekommen war, schrieb Antoine Leiris einen Facebook-Eintrag an die Killer seiner Frau. Seine Botschaft wurde tausendfach geteilt: "You will not have my hate" - "Meinen Hass bekommt ihr nicht". In seinem Film begibt sich der Journalist Antoine Leiris auf Spurensuche, wie Menschen nach Terrorattacken mit Trauer und Verlust umgehen und ihr Leben neu ordnen. Ein Film über Hoffnung und Widerstand gegen Hass und Gewalt.