Universum Universum-Dreiteiler: Brahmaputra – Der große Fluss vom Himalaya – Teil 2: Indien – Aus der Schlucht in die Ebene

In diesem Abschnitt passiert der mächtige Fluss die geheimnisvollen Bergwälder der Roten Pandas und der Goral-Ziegen an den Südhängen des Himalaya-Gebirges. Bevölkert wird dieses Land von den Adi, den Menschen der Berge. Sie leben als naturverbundene Fischer direkt am Strom – vom und mit dem Brahmaputra. Danach gibt es nur noch Ebene: Sand und Schlick, über Jahrmillionen abgetragen von den höchsten Gipfeln der Welt und hierher gebracht vom Brahmaputra. Assam ist ein fruchtbares Tal auf einer Länge von fast 1.000 Kilometern. Stellenweise ist der Fluss nun zehn Kilometer breit, Lebensspender und Landschaftszerstörer zugleich.

Auch der Mensch hat in diese Landschaft eingegriffen: Die mächtigen Tee-Bäume sind vielerorts riesigen Plantagen mit Tee-Sträuchern gewichen, und die einstige Artenvielfalt ist nur mehr an wenigen Orten erlebbar. Gruppen von Goldlanguren und Bärenmakaken beobachten misstrauisch die Teearbeiter auf den Plantagen. Und manchmal zeigt sich auch der Nebelparder, eine der seltensten Raubkatzen der Welt.

"Zunächst muss man sich im Klaren sein, dass man Indien nicht einfach beschreiben kann, man muss es mitsamt seinen vielen Kulturen und Sprachen erleben. Dann sollte man auf eine vielschichtige Bürokratie gefasst sein – bundesstaatlich, national und lokal. Vor Drehbeginn ist es unerlässlich, die bürokratischen Formalitäten zu erledigen. Ohne Genehmigungen funktioniert nichts, und alles kostet Zeit, viel Zeit! Genehmigungen zu ändern, ist oft mühsamer, als die eigentliche Erlaubnis zu bekommen. Dann ist das Um-und-Auf, lokale "Guides" dabei zu haben, die genau wissen, was man will. Hör auf ihre Ratschläge und ihr Wissen."

"Außerdem gilt: Egal wie gut man plant, alles wird in letzter Minute arrangiert. Plane für alle Eventualitäten, erwarte nichts. Auch wenn es seltsam klingt – wenn man so vorgeht, schafft man mehr als man erwartet hätte.

Zu guter Letzt: Lass dir Zeit! Für eine 40-Kilometer-Strecke kann man manchmal zwei oder drei Stunden brauchen. Denk daran: wenn der Fahrer alt ist, ist das ein Beweis dafür, dass er seinen Job versteht – er hat überlebt.

Aber unabhängig von all dem: Die Menschen in Indien verfügen über eine außerordentliche Fähigkeit, das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Lass dich von diesem Fluss mitnehmen – das ist die einzige Möglichkeit!

Diese Erfahrungen – ob gut oder schlecht – machst Du fürs Leben."