Zeit im Bild

Wieder Luftangriffe in Syrien / Nach dem schweren Erdbeben stellt der Iran seine Rettungsarbeiten ein / Die SPÖ-Klausur ist beendet, auch der Richtungsstreit soll damit beendet sein –dazu eine Analyse von Hans Bürger / Die Österreicher sind kürzer im Krankenstand / Das große Problem bei der alternativen Energieerzeugung ist die Stromspeicherung / Fünfjähriges Flüchtlingskind am Brenner vom Zug gerettet / „Professor Bernhardi“ in der Josefstadt / Italien trauert nachdem die Qualifikation für die Fussball-WM 2018 nicht geschafft wurde