Die Millionenshow

Sie alle werden versuchen, die Auswahlrunde erfolgreich zu überstehen und danach möglichst viele Fragen zu beantworten. Schließlich gehts um bis zu 1 Million Euro. Mit dabei sind diesmal Alexander Kimmel aus Bisamberg in Niederösterreich, Katrin Wiltschnig aus Keutschach am See in Kärnten, Zülfinaz Aldali aus Wien, Anke Ranggetiner aus Salzburg und Hubert Ratzenböck aus Leonding in Oberösterreich.