Nestroy 2017 - Die Gala

Den Autoren-Nestroy erhält Ayad Akhtar für "Geächtet", aufgeführt am Burgtheater und im Schauspielhaus Graz. Akhtar ist Meister in der Aufdeckung der Tragödien des Alltags, der Identitätskrisen unserer Gegenwart und spiegelt damit die Realitäten der heutigen Generation wieder.



Die anderen Preise der Nestroy-Akademie werden erst am Abend der Verleihung bekannt gegeben. Zusätzlich zur Juryauswahl wird wieder ein Publikumspreis verliehen – das Voting dazu findet derzeit auf www.orfdrei.at statt.



Die Gala wird zeitversetzt um 21.10 Uhr in ORF III übertragen. In ORF 2 gibt es am selben Abend im Rahmen des Kulturmontags eine etwa 45-minütige Zusammenfassung der schönsten und spannendsten Momente. 3sat wiederholt den Querschnitt am 18.11.2017 um 10.00 Uhr.