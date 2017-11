Bewusst gesund - Das Magazin

Neues Gefühl – Leben mit dem implantierten Defibrillator

Nicht immer schlägt das Herz so wie es sollte; dann kann ein Schrittmacher dafür sorgen, dass es wieder in Schwung kommt. Dadurch wird die richtige Menge Blut durch den Körper gepumpt, die für die Versorgung der Organe benötigt wird. Die Herzfrequenz wird beschleunigt und führt zu mehr Wohlbefinden. Diese Defibrillatoren werden den betroffenen Patientinnen und Patienten implantiert und überwachen so den Herzrythmus, bringen die unregelmäßigen Schläge des Herzens wieder in den richtigen Takt und steigern somit die Leistungsfähigkeit der Betroffenen.

Auch Alois Terler musste vor knapp sieben Jahren wegen seiner Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen ein Defibrillator eingesetzt werden. Allerdings bereitete ihm die Vorstellung einen Schrittmacher implantiert zu haben einiges an psychischem Unbehagen; er musste erst mit psychologischer Unterstützung lernen damit umzugehen.

Seitdem geht es dem heute 76-jährigen gut und er kann das Leben mit seiner Frau Gerlinde genießen.

Gestaltung: Steffi Hawlik