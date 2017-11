Sturm der Liebe Teil 2807

Um sozial aufzusteigen, hat Astrid ihr Kind geopfert. Rebecca fällt aus allen Wolken, als durch William ans Licht kommt, warum ihre leibliche Mutter sie in Wahrheit ausgesetzt hat. Über der gemeinsamen Zukunft in Paris liegt daraufhin ein Schatten. Am Fürstenhof treibt derweil von einem Moment auf den anderen eine legendäre Ära ihrem unwiderruflichen Ende entgegen. Als Christoph Alfons aus gesundheitlichen Gründen die Kündigung nahelegt, scheint der Chefportier tatsächlich den Hut nehmen zu wollen.