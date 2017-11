ZIB 2

Die SPÖ muss sich nach der Nationalratswahl und dem Wechsel in die Oppositionsrolle programmatisch und personell neu aufstellen. Vor dem Hintergrund interner Meinungsverschiedenheiten über den künftigen Kurs berät heute und morgen das Partei-Präsidium. Der Politikwissenschafter Peter Filzmaier analysiert Ausgangssituation und Optionen der SPÖ live im ZIB 2-Studio.

Nach dem Erdbeben im Kurdengebiet an der Grenze zwischen dem Iran und Irak steigt die Zahl der Todesopfer. Beben sind in dieser Region keine Seltenheit, mit einer Stärke von 7,3 war das gestrige Beben aber das schwerste seit 30 Jahren. Eva Pöcksteiner und Thomas Azade berichten über die aktuelle Lage und die Hintergründe.

Der libanesische Ministerpräsident Saad al-Hariri hält sich seit seinem Rücktritt in Saudi-Arabien auf. Von dort aus übt der Sunnit scharfe Kritik an der schiitischen Hisbollah-Miliz, die mit dem Iran verbündet ist. Wird der Libanon zum Schauplatz eines Stellvertreter-Kriegs der regionalen Widersacher Saudi-Arabien und Iran? Wir schalten live zu unserem Korrespondenten Karim El-Gawhary, der die Situation analysiert.

Die private Initiative „10.000 Chancen“ vermittelt Lehrstellen für Flüchtlinge und andere arbeitswillige Menschen, die Schwierigkeiten haben, am Arbeitsmarkt unterzukommen. Dazu bringt sie rasch und unbürokratisch Unternehmen und Arbeitssuchende zusammen. Eine Reportage von Rebekka Salzer.

Verletzte bei Perchtenumzügen

In Kärnten ist es am Wochenende zu Übergriffen bei Perchtenläufen gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Auch in den vergangenen Jahren sind derartige Umzüge immer wieder aus dem Ruder gelaufen. Stefanie Leodolter und Konrad Weixelbraun berichten.