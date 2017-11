Dober dan Koroska

Das Wochenmagazin für die Kärntner Slowenen mit den folgenden Themen:



* Mit der Enthüllung einer Gedenktafel am Nationalfeiertag erinnert die Gemeinde Neuhaus/Suha an die Ausgesiedelten des zweiten Weltkrieges. Vor 75 Jahren wurden mehr als 900 Kärntner Slowenen gewaltsam ausgesiedelt, darunter 32 aus der Gemeinde Neuhaus. Gestaltet wurde die Tafel von der Künstlerin Nežika Novak.



* Die Jugendtheatergruppe des slowenischen Kulturvereines "Dobrac" in Fürnitz/Brnca, lud diesmal zur Premiere des Stückes "Jaka in sraka - Jaka und der Rabe" ein. Eine bezaubernde Geschichte über das Fernsehen, die Langeweile und die Schelmerei.



* Die Volleyballer des SK Aich/Dob spielen auch diese Saison fix im Europacup: in der Champions League, falls sie den dreimaligen türkischen Meister Fenerbahce in der letzten Qualirunde ausschalten, sonst bleibt als Trostpreis der CEV Cup.



* Die Tamburizzagruppe Latschach feierte ihr 40-jähriges Jubiläumskonzert. Die Mitglieder der ersten und mittlerweile der vierten Generation, stellten im Kulturhaus Latschach/Loce ihr neues, vielfältiges Programm vor. Als Gastgruppe sorgte MATAKUSTIX für grosse Begeisterung.



Moderation: Mira Grötschnig-Einspieler

Redaktion: Marijan Velik