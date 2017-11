Mord im Orientexpress ("Murder On The Orient Express") Agatha-Christie-Klassiker mit Starbesetzung

In der mit sechs Oscars nominierten Krimi-Verfilmung von Sidney Lumet geht Meisterdetektiv Hercule Poirot (Albert Finney) dem Mord an einen US-Geschäftsmann nach, der in seinem Zugabteil mit 12 Messerstichen aufgefunden wird. Hat Mitreisende Lauren Bacall etwas Ungewöhnliches bemerkt?