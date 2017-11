Natur im Garten

Biogärtner Karl Ploberger ist im westlichen Mostviertel in St. Peter in der Au bei Stefan Kastenhofer zu Gast. Der Biobauer und gelernte Gärtner betreibt eine Landwirtschaft und hat auf 5000 m² Fläche gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Regina Hinterleitner, einen Schaugarten mit verschiedenen Gartenräumen angelegt.

Stefans große Leidenschaft sind Obstbäume, es finden sich Apfel-, Birnen- und Kakibäume, und er hat sogar mit japanischen Pflaumenbäumen experimentiert. Besonders stolz ist er auf den Urweltmammutbaum, den er in der Gartenbauschule Schönbrunn entdeckt hat und unbedingt in seinem Garten haben wollte.

Im Gartenkalender ist Spätherbst, und jetzt kann man mit Falllaub, Stauden- und Strauchschnitt ein neues Hochbeet für das nächste Jahr ansetzen und die Nistkästen für die gefiederten Freunde aussäubern und besenrein machen. Karl Ploberger zeigt wie man Rosen auf die Überwinterung vorbereitet.

Floristin Marlene Hadrigan verwandelt einen Krautkopf in eine pfiffige Tischdekoration, indem sie ihn mit klassischen Herbstblüten schmückt.