In der Versicherungsfirma "ALVA - Ihr Partner für Ihre Sicherheit" wird am helllichten Tag vom gegenüberliegenden Gebäude aus ein Mitarbeiter erschossen. Scharfschützen in Dresden? Das Ermittlerduo Sieland und Gorniak und ihr Vorgesetzter Schnabel geraten bei der Befragung der Versicherungsangestellten in ein Geflecht aus Intrigen und Drohungen.



Um den eigenen Arbeitsplatz nicht zu verlieren, wird innerhalb der Belegschaft großflächig gemobbt und Kollegen leichtfertiges Bewilligen einer Prämie oder anstößiges Verhalten unterstellt. Unter den ALVA-Kunden stoßen die Ermittlerinnen auf unzufriedene Kunden und zerstörte Existenzen wie die von Harald Böhlert, der nach einem Arbeitsunfall und jahrelangem Rechtsstreit von der ALVA um seine Entschädigung gebracht wurde.



Doch mancher Betrogene entpuppt sich auf den zweiten Blick selbst als Betrüger.

Hauptdarsteller Alwara Höfels (Henni Sieland)

Karin Hanczewski (Karin Gorniak)

Schauspieler Martin Brambach (P. Michael Schnabel)

Alexander Gamnitzer (Security Mann)

Sascha Göpel (Fabian Rossbach)

Simon Käser (Stefan)

Arnd Klawitter (Rainer Ellgast)

Ramona Kunze-Libnow (Doris Wernicke)

Peter Schneider (Harald Böhlert)

Michael Starkl (Mike)

Leon Ullrich (Ingo Mommsen)

Selin Kavak (Alima Al Sayed)

Buch Ralf Husmann

Peter Probst

Regie Franziska Meletzky