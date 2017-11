Prädikat wertvoll - Kino abseits des Mainstream beim Internationalen Kinderfilmfestival in Wien, Linz und in der Steiermark



Prädikat empfehlenswert - verschlungene Kunstwerke in der Ausstellung "Wenn etwas zu lang ist - mach es länger" von Thomas Bayrle im Wiener MAK



Prädikat sehenswert - eine imaginäre Reise bis ans Meer mit dem sirene Operntheater in einem ehemaligen Postamt in Wien