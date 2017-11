Er wurde zur Symbolfigur der Habsburgermonarchie, eines Vielvölkerstaates mit all seinen Potenzialen und Problemen. In seine lange Regierungszeit fallen Kriege und militärische Niederlagen, und persönliche Schicksalsschläge wie die Hinrichtung seines Bruders Maximilian in Mexiko, der Selbstmord seines Sohnes Kronprinz Rudolf sowie die Ermordung seiner Frau und jene des Thronfolgers Franz Ferdinand.