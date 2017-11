IM ZENTRUM Das Paralleluniversum der Konzerne und Superreichen - Wer schlie├čt die Steuerfluchtrouten?

Unter dem Titel „Paradise Papers“ haben international recherchierende Journalisten, darunter auch ORF-Redakteure, neue Enthüllungen über Steueroasen an die Öffentlichkeit gebracht. Eineinhalb Jahre nach dem Auffliegen der „Panama Papers“ wurden neuerlich Praktiken von Konzernen und Superreichen aufgedeckt, große Geldsummen in Steuerparadiesen zu parken, um sie so dem Zugriff des Fiskus zu entziehen. Wieder wurden prominente Namen genannt, vom US-Handelsminister Wilbur Ross bis zum frisch gebackenen Formel 1- Weltmeister Lewis Hamilton. Auch wenn Ihnen kein illegales Verhalten vorgeworfen wird - der Schaden ist jedenfalls enorm: Laut Expertenschätzungen macht das Offshore-Vermögen global agierender Konzerne und gut beratener Milliardäre bis zu zwölf Prozent der weltweit erbrachten Wirtschaftsleistung aus. Welche Chance haben Staaten und Staatengemeinschaften, die Steuerfluchtrouten zu sperren? Wann kommt die Vertreibung aus den Steuerparadiesen?

Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer:



Ferdinand Lacina

ehem. Finanzminister



Lisa Mittendrein

Attac



Rudolf Elmer

ehem. Bankmanager, Whistleblower



Olaf Gersemann

Autor und Ressortleiter Wirtschaft und Finanzen, „Die Welt“



Gottfried Schellmann

Experte für internationale Unternehmensbesteuerung





