dokFilm Kleine Helden - Zwischen Hoffnung und Heimweh

Florenc ist 14 Jahre alt, Viola erst sieben und Aidan gar noch ein Baby. Was sie vereint ist, dass sie aus Albanien, einem der ärmsten Länder Europas, kommen und an komplizierten körperlichen Missbildungen leiden. Wegen der mangelnden medizinischen Versorgung in ihrer Heimat und der großen Armut der Eltern, ist es unmöglich die Kinder dort zu behandeln. Politische Unruhen, Korruption und hohe Arbeitslosigkeit setzen den Menschen des Landes bis heute schwer zu.

Um wenigstens den Kindern eine Chance auf Heilung zu ermöglichen, bringt die österreichische Hilfsorganisation "Allianz für Kinder" jedes Jahr 30 bis 50 dieser Kinder nach Österreich, wo sie von engagierten Ärzten und Pflegern medizinisch betreut werden. Das Gelingen der humanitären Hilfsaktion ist für sie die vielleicht einzige Chance auf ein Leben ohne körperliche Beeinträchtigung.

Zu Beginn ihrer Reise haben die kleinen Helden meist keine Vorstellung von Österreich oder dem was sie dort im Spital erwartet. So wurde etwa Florenc im Vorhinein von den Eltern nicht mitgeteilt, dass es geplant ist, seine Knochenwucherung am Bein zu operieren. Als er im Krankenhaus davon erfährt, ist nicht nur die Überraschung groß, sondern auch die Angst. In Albanien wurde dem 14-jährigen, der wegen seiner Schmerzen kaum mehr zur Schule gehen kann, von den Ärzten Schlimmstes prophezeit: "Mal hieß es, das Bein muss amputiert werden, dann wieder, du wirst nach einer Operation nicht mehr gehen können. Jeder Arzt hat etwas anderes gesagt."

Die siebenjährige Viola lebt als jüngstes Kind einer Großfamilie, nahe der ehemaligen Industriestadt Elbasan, in einem viel zu kleinen Haus, ohne Heizung und ohne Küche. Die Menschen der Region sind in den letzten Jahren verarmt, denn mit der Schließung des staatlichen Stahlwerks verloren viele Familien ihr Einkommen. Warum Viola ihr Bein nicht ausstrecken kann, konnten sich die Ärzte in Albanien nicht erklären. Ihre Freude darüber endlich nach Österreich zu kommen und behandelt zu werden, war daher anfangs groß. Unerwartet schwierig jedoch gestalten sich die ersten Tage und Wochen im Spital, denn die Suche nach einer Diagnose stellt auch die Ärzte hier vor Herausforderungen. Seither verbringt Viola viele Wochen nur mit Warten, während ihre Zimmerkollegin bereits dreimal operiert wurde.

Aidan, der kleinste Patient aus Albanien, kam mit einer Gaumenspalte zur Welt. In der Schwangerschaft haben seine Eltern von der körperlichen Missbildung erfahren und bereits vor Ort nach einer medizinischen Lösung gesucht, wie der Vater, ein junger Englischlehrer, berichtet: "Die Ärzte sagten, unser Sohn bräuchte eine Prothese oder einen Kleber an der Lippe." Aidan scheint sich nach der Reise rasch bei den ehrenamtlichen Gasteltern eingewöhnt zu haben. Sie verstehen es gut, dem Baby vor und nach der Operation, die Zuneigung und Liebe zu geben, die ein Kind in dieser schwierigen Phase dringend braucht.

Regisseurin Marion Priglinger begleitet die kleinen Helden aus Albanien auf ihrer großen Reise nach Österreich. Mit viel Empathie, behutsam und respektvoll, filmt sie eine Welt voller Hoffnung und Heimweh, in der Kinder wie Helfer immer wieder an Grenzen stoßen. Sie zeigt aber auch eindrucksvoll das große Vertrauen, das diese Eltern und Kinder in unser Medizin- und Sozialsystem haben. Ihr Film wirft daher auch die Frage auf, ob es uns gelingt, diese Errungenschaften würdevoll zu teilen.





Regie

Marion Priglinger