ZIB

Ministerpräsident Rajoy eröffnet Wahlkampf für Regionalwahlen in Katalonien in Barcelona / Saad Hariri zeigt sich seit seinem Rücktritt wieder in der Öffentlichkeit / Rudolf Kaske warnt davor, die Sozialpartnerschaft in Frage zu stellen / Mann nach Unfall in Haibach ob der Donau gerettet / Felix Neureuther gewinnt Slalom in Levi – Marcel Hirscher wird bei Comeback nach seinem Bruch 17.