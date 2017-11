Zeit im Bild

Theresa May unter Druck – Regierungsmitglieder verlangen einen harten Brexit – Dazu eine Schaltung nach London / Ministerpräsident Rajoy eröffnet Wahlkampf für Regionalwahlen in Katalonien in Barcelona / US-Präsident Trump erreicht zum Ende seiner Asienreise Manila / Die Paradise Papers haben einiges Bewirkt / Rudolf Kaske warnt davor, die Sozialpartnerschaft in Frage zu stellen / Die Gleichbehandlungsanwaltschaft wird immer öfter von Frauen genützt / Durch LKW-Blockabfertigung ärgert Tirol seinen Nachbarn Bayern / In Abu Dhabi wurde ein Louvre-Museum eröffnet / Mann nach Unfall in Haibach ob der Donau gerettet