Die Rosenheim-Cops Ein Fall von Hochmut

Trainerin Sabine Leibnitz stürzt frühmorgens in ihrem Klettergarten von einem Hochstand in den Tod. Würgemale am Hals der Verunglückten und die Tatsache, dass sie völlig ungesichert gewesen ist, lassen den Verdacht auf Mord aufkeimen. Erste Ermittlungen führen in zwei Richtungen: Einerseits gab es zwischen der Trainierin und ihrem Kompagnon Georg Grabner Unstimmigkeiten über zukünftige Investitionen. Andererseits hatte Leibnitz eine heimliche Affäre mit einem Teilnehmer eines Kletterkurses.