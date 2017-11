Unterwegs in Österreich Faszination Höhle - Abenteuer und Forschung unter Tag

Es gibt Menschen, die finden ihre Erfüllung in dunklen Gängen, bei Feuchtigkeit und Kälte. Der Bergführer Heli Steinmassl aus Spital am Pyhrn zum Beispiel hat sich als Höhlenforscher einen Namen gemacht und selbst bereits mehrere hundert Höhlen entdeckt. Der Salzberg in Hallstatt ist das Reich von Archäologe Hans Reschreiter. Mit seinem Team erforscht er die Lebensweise der Menschen, die hier vor tausenden Jahren gearbeitet haben. Erdställe sind es hingegen, in die Josef Weichenberger kriecht. Das sind 15 bis 25 Meter lange Stollen unter Bauernhäusern, die im Mittelalter angelegt wurden. Gestalter Robert Fürst und Kameramann Alex Limberger zeigen eine außergewöhnliche Welt unter Tag, die nie komfortabel ist, aber mit ihrer speziellen Schönheit begeistert.