Der Bulle von Tölz - Das Amigo-Komplott Des Bullen erster Fall

Kommissar Benno Berghammer und seine neue Kollegin Sabrina untersuchen den Fall eines Toten in der Sauna eines renommierten Schwimmbads in Bad Tölz...

Einer zünftigen Brotzeit mit Weißwurscht und einer Maß Bier ist er sicherlich nicht abgeneigt, bringt er doch mehr als 100 Kilo auf die Waage. Doch so oft er auch mit den bayerischen Würdenträgern, den "Amigos", am Stammtisch sitzt, Kommissar Benno Berghammer kennt keinen Respekt vor den Oberen Zehntausend. Als nicht ganz gewöhnlicher Gesetzeshüter legt er mit viel Intuition und Witz jeden noch so kleinen Amigo-Sumpf trocken.