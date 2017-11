Columbo - Playback ("Playback") Anlässlich des 95. Geburtstags von Oskar Werner

Harold Van Wyck alias Austro-Mime Oskar Werner , dessen Geburstag sich am 13. November zum 95. Mal jährt, ist es als Erfinder skurriler Elektronikspielzeuge gewohnt, um die Ecke zu denken. Diese Fähigkeit scheint ihn bei einem Mord in die Hände zu spielen. Vorausgesetzt, Inspector Columbo lässt sich täuschen.

Als romantischer Intellektueller buhlt er 1961 gemeinsam mit Henri Serre um die Gunst der exzentrischen Jeanne Moreau in Truffauts berühmten Dreiecksdrama "Jules & Jim" (li.). Für seine Darstellung des Schiffsarztes Dr. Schumann in "Das Narrenschiff" (1964) bekam Oskar Werner seine erste und einzige Oscar-Nominierung. Als Feuerwehrmann Montag, der eigentlich Bücher verbrennen soll, wird er in Truffauts Science-Fiction-Film "Fahrenheit 451" zum Bücherfreund. Doch immer wieder zog es ihn zurück auf die Bühne bis aufgrund seines ernsten Alkoholproblemes Herz und Leber kurz vor seinem 62. Geburtstag am 23. Oktober 1984 endgültig versagten.



Neben der brillanten Besetzung wurde diese Episode "Playback" mit dem Emmy für Beste Kamera (Richard Glouner) in einer Serie geadelt.