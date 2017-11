Seitenblicke

*Hansi Hinterseer mit eigener Sendung zurück / *Das Kunstprojekt "Tonkunst Kunsttöne" in Amstetten / *Vorstellung des Villacher Prinzenpaars

Sinne Schärfen - so das Motto des Kunstprojektes "Tonkunst Kunsttöne", das im Rahmen der Amstettner Kulturwochen in der Remise präsentiert wurde. Besungen wurde auch Richard Oesterreicher, der sich mit 85 bescheiden wie gewohnt gab.

*Vorstellung des Villacher Prinzenpaars

So sieht sie aus die neue Regentschaft während des Faschings in Villach. Pünktlich um 11:11 Uhr wurde heute am 11.11. das neue Prinzenpaar und das neue Mini-Prinzenpaar Willkommen geheißen.