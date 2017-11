ZIB

Leichte Fortschritte bei den Regierungsverhandlungen in der Nacht / Die Tiroler Grünen wählen Ingrid Felipe mit 80 Prozent zur Spitzenkandidatin / Beim Bundesheer gibt es etliche Baustellen, vor allem fehlt Geld / Angst vor einem neuen Konflikt im Libanon / Kritik an den australischen Flüchtlingscamps / Gedenken an das Ende des 1. Weltkriegs / Mit Halteschlaufen zur Befestigung von Kinderwagen will die ÖBB die Sicherheit auf den Bahnsteigen erhöhen / „Licht“, ein österreichischer Film über die Musikern Marie-Theres Paradis