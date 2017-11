Vera. Das kommt in den besten Familien vor

Adele Neuhauser

Nur kurze Zeit nach dem Tod von Vater und Mutter musste Adele Neuhauser letzten August mit dem nächsten Schicksalsschlag fertig werden: Der Bruder der Schauspielerin erlag einem Krebsleiden. "Wir hatten die Hoffnung und auch fast die Gewissheit, ihn durch meine Stammzellenspende retten zu können. Doch leider hat es nicht geklappt." Bei Vera lässt sie ihr Schicksalsjahr noch einmal Revue passieren. Vera zeigt ihr einen kleinen Film, den sie mit ihrem Vater kurz vor seinem Tod gemacht hat: "Ich habe viel geweint, aber scheinbar ist es noch nicht vorbei".

Helmut Gruber

Die Mutter des Sozialwissenschaftlers war Prosituierte. "Ich bin das, was in vielen Ländern als das ärgste Schimpfwort gilt - ein Hurensohn." Seine Mutter empfing in seinem Elternhaus in Purkersdorf bei Wien die Freier, der Ehemann war einverstanden. Helmut will seine Geschichte nun öffentlich erzählen, er empfindet dies als "Befreiung". Sechs Jahre intensive Psychoanalyse liegen hinter ihm, die Auseinandersetzung mit vielen Fragen und letztlich die Bereitschaft, der heute 72jährigen Mutter zu vergeben.