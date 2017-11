Vera. Das kommt in den besten Familien vor

Helmut Gruber, Sozialwissenschaftler, erzählt bei Vera Russwurm über seine Kindheit und das Leben mit seiner Mutter, einer Hure. Als Teenager begegnete er den Freiern sogar zu Hause. Ich bin das, was in vielen Ländern als das ärgste Schimpfwort gilt: "Ein Hurensohn!" Ihre Freier empfing seine Mutter, im Einverständnis mit ihrem Ehemann, im gemeinsamen Haus in Purkersdorf bei Wien. Helmut will seine Geschichte nun öffentlich erzählen. Sechs Jahre intensive Psychoanalyse liegen hinter ihm, eine Auseinandersetzung mit vielen Fragen und letztlich die Bereitschaft, der Mutter zu vergeben. Er plant sogar, das Leben seiner Mutter zu verfilmen.