Im Zentrum des mystischen Action-Märchens steht der junge Mönch Lasko, dessen Schicksal es ist, Menschen in Not zu helfen und für Gerechtigkeit zu kämpfen. Der Meister traditioneller Kampfkünste zögert nicht - er greift vorbehaltlos ein und gibt Hoffnung. Lasko ist die Verkörperung des Wunsches nach der Existenz eines Menschen, der selbstlos für das Gute und uns eintritt.



Die BKA-Beamtin Sophia von Erlen heftet sich auf die Fersen des Waffenhändlers Viktor Lunth. Die beiden befinden sich auf einem Flug nach Deutschland. Lunths Auftraggeber - die Geheimloge Ares - ist längst informiert und versucht mit einer Flugzeugentführung zu verhindern, dass Lunth in die Hände der Polizei fällt. Der Mönch Lasko, Ringträger des Ordens 'Pugnus Dei', und sein Mitbruder Gladius werden Zeugen einer spektakulären Notlandung der Boeing. Lasko zögert nicht, den Passagieren zu Hilfe zu eilen.









Koproduktion RTL/ORF

Hauptdarsteller Mathis Landwehr (Lasko)

Stephan Bieker (Gladius)

Simone Hanselmann (Sophia von Erlen)

Karl Merkatz (Magnus)

André Hennicke (Hans Keller)

Burkhard Driest (Abt Patricius)

Tim Wilde (Quintus)

Regie Axel Sand