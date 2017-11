Sinan Toprak ist der Unbestechliche Kaufrausch

Die Kunstmäzenin Vera Wagner stürzt so unglücklich aus ihrem manipulierten Treppenlifter, dass sie an den Folgen des Unfalls stirbt. Toprak verdächtigt zunächst Wagners Tochter. Sie hat eine Liaison mit Benno, dem Untermieter der Verstorbenen. Die Erbschaftstheorie fällt jedoch aus. Der gesamte Besitz von Vera Wagner soll an den Kunstverein gehen. Bei den Bildern handelt es sich jedoch um Fälschungen, die von Benno angefertigt wurden. Kurz darauf wird auf Benno ein Mordanschlag verübt.



Koproduktion RTL/ORF