konkret

Druch die Sendung führt Martina Rupp

Das Dritte Geschlecht

Ein drittes Geschlecht soll Personen bezeichnen, die sich in das heteronormale Geschlechtssystem („Frau“ oder „Mann“) nicht einordnen lassen (wollen). Hierbei ist das Geschlecht im biologischen Sinn festgelegt, aber es besteht eine davon abweichende, jedoch gesunde Geschlechtsidentität, eine Sexualdifferenzierungsstörung oder eine Geschlechtsidentitätsstörung.

Vanja, der Name ist ein Pseudonym, weder Mann noch Frau, sondern intersexuell – ist also zwischen den Geschlechtern geboren. Vanja sorgte in Deutschland für ein großes Medieninteresse, da die Deutschen Verfassungsrichter entschieden: Das geltende Personenstandsrecht verstößt gegen das Diskriminierungsverbot, denn es schließt die Eintragung eines anderen Geschlechts als "männlich" oder "weiblich" aus.

Mittlerweile gibt es weltweit 11 Länder die in Reisepässen als Geschlechtsmerkmal ein X vorsehen.

Vanessa Böttcher erklärt heute, was man unter dem "Dritten Geschlecht" verstehen darf.