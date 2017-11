Die Abschaffung der Vielgötterei

Dennoch spielen die Araber auf der großen Weltbühne lange Zeit keine besondere Rolle, denn sie sind zerstritten. Außer der gemeinsamen Sprache verbindet sie wenig, es gibt weder einen einheitlichen Staat noch einen Führer, der sie zusammenhält. Zu Beginn des siebenten Jahrhunderts nach Christus sind die Araber in Mitteleuropa weitgehend unbekannt. Das ändert sich erst mit dem Religionsgründer Mohammed. Nach Visionen in der Wüste schafft er die im arabischen Raum praktizierte Vielgötterei ab und eint alle arabischen Stämme im Glauben an einen einzigen Gott: Allah.



Mohammeds Nachfolger erobern innerhalb eines Jahrhunderts ein Reich, das von Indien über ganz Nordafrika bis nach Spanien reicht und etwa 60 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner zählt. Aus Wüstennomaden werden Herrscher über ein gewaltiges Imperium. Und die Kalifen, die Nachfolger des Propheten Mohammed, wissen: Wenn sie ihre Vormachtstellung behalten wollen, dann brauchen sie fähige Mathematiker, Mediziner, Astronomen, Techniker, Mechaniker und Bauern. So beginnt von Bagdad bis Córdoba die Blütezeit der arabischen Wissenschaft. Kalifen füllen ihre Bibliotheken mit dem Wissen der Inder, Perser, Griechen und Römer. Sie nehmen Philosophen, Übersetzer, Mediziner, Astronomen, Dichter und Sänger in ihre Dienste. Ob im „Haus der Weisheit“ in Bagdad oder an den Medizinschulen Córdobas – oft arbeiten Christen und Juden, Perser, Turkmenen und Nordafrikaner gemeinsam. Es ist eine Zeit der intensiven Forschung, der Innovationen und Sammlerleidenschaft. Diese Gemeinschaftssprache, die alle Gelehrten nutzen, ist nun nicht mehr Griechisch oder Latein, sondern Arabisch.