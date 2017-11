Die Barbara Karlich Show Geschieden! Ihr habt nicht um eure Ehe gekämpft

hat aus seinen Fehlern gelernt. Er ist bereits das vierte Mal verheiratet und muss zugeben, dass er um seine erste Ehefrau nicht gekämpft hat. Das bedauert er heute. Um seine dritte Ehe hat er daher wie ein Löwe gekämpft - bis zur Selbstaufgabe, wie er sagt. "Ich ging dabei über meine persönlichen Grenzen. Ich bin überzeugt, dass Frauen mögen, wenn ein Mann um sie kämpft. Das hat etwas Ritterliches." Die Scheidung konnte er dennoch nicht verhindern. Bei seiner vierten Ehe möchte er es besser machen. "Am besten ist, man lässt es erst gar nicht so weit kommen, dass man um die Ehe kämpfen muss."

Manfred, 43, Behindertenpädagoge aus Oberösterreich,

ist überzeugt, dass beide Partner Anteil daran haben, dass es zu einer Scheidung kommt. "Es ist nie einer allein schuld. Selbst bei einem Seitensprung meines Partners muss ich mich fragen, was ich dagegen hätte tun können. Was fehlt meinem Partner, was sucht er woanders?" Bezüglich Menschen, die mehrfach geschieden sind, meint Manfred: "So jemand läuft vor seinen Problemen davon. Der Alltag kehrt ein, es wird ihnen langweilig und so suchen sie sich einen anderen Partner. Doch gerade dann braucht es Kommunikation, Verständnis und Vertrauen. Wenn das eingehalten wird, muss man nicht kämpfen oder sich scheiden lassen."