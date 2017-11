Die Rosenheim-Cops Dabei sein ist alles

Beim bayerischen Sekretärinnen-Wettbewerb ist unfassbarerweise die tüchtige Kommissariatssekretärin Fr. Stockl in der Vorrunde ausgeschieden. Schuld daran soll einzig die Jurorin Antonia Bichler sein. Als die Jurorin am nächsten Tag ermordet aufgefunden wird, ist klarerweise Fr. Stockl die Hauptverdächtige.

DARSTELLER Igor Jeftic (Sven Hansen) Michael A. Grimm (Tobias Hartl) Max Müller (Michael Mohr) Dagmar Schwarz (Dorothea Lange) Marisa Burger (Miriam Stockl) Alexander Duda (Polizeichef Achtziger) Karin Thaler (Marie Hofer) REGIE Jörg Schneider

Diese Sendung wird auch als Live-Stream in der ORF-TV-Thek angeboten.

HÖRFILMANGEBOT DES ORF

Der ORF strahlt einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in Dialogpausen eingeschaltete knappe sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. In der Zweikanaltonausstrahlung läuft bei Stereo-TV-Geräten auf Spur 1 der normale Filmton ohne Audiodeskription, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription.

Wie können ORF-Hörfilme empfangen werden?