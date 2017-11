Die Barbara Karlich Show Als Frau lebst du in der Stadt besser als am Land

Hat man als Frau heutzutage in ländlichen Regionen dieselben Möglichkeiten wie die Männer, oder muss Frau in die Stadt gehen, um wirklich frei von patriachalen Zwängen zu sein, Karriere machen zu können und die Anregungen zu erhalten, die man braucht, um ein erfülltes Leben zu führen?

Irmtraut, 73, Autorin aus Wien,

ist eine waschechte Wienerin und überzeugt, dass Frauen dort am besten leben. "Schließlich ist Wien die einzige Großstadt Österreichs und nur in der Stadtluft sind Frauen wirklich frei", glaubt sie. "Am Land müssen sie oft im Hintergrund alles schupfen und bekommen kaum Anerkennung dafür." Am Land lernte Irmtraut auch ganz neue Begriffe, wie zum Beispiel 'vorkochen'. Ich habe zuerst gar nicht verstanden, was damit gemeint ist. Vorzusorgen für die Männer ist am Land eben immer noch Aufgabe der Frauen."