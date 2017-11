Am Schauplatz Sehnsuchtsland Russland

Am Schauplatz begleitet Menschen, die eine erstaunlich starke emotionale Beziehung zu Russland haben. Gestalter Andreas Mannsberger berichtet etwa über Österreicher, die nach Russland auswandern wollen, weil sie Angst vor den kulturellen Veränderungen in Europa haben.



Sie sehen Putin als einzigen Retter des Abendlandes und sind überzeugt davon, dass in den nächsten Jahren in Europa ein Bürgerkrieg ausbrechen wird.