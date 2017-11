Sturm der Liebe Teil 2806

Tina fällt ein Stein vom Herzen. Zufällig ist Boris zugegen und kann ihr Kind in letzter Sekunde auffangen, als es den Balkon hinunterfällt. Während für Beatrice danach die Handschellen klicken, wird Boris von allen als Held gefeiert. Anders als Tom hat Fabien seine Gefangenschaft sehr zugesetzt. Michael macht sich Sorgen. Rebecca erwägt, dem Ruf ihrer Mutter zu folgen und in Astrids Pariser Hochzeitsagentur zu arbeiten. Derweil nimmt es Nils hart mit, dass Tina offenbar vollends das Vertrauen in ihn verloren hat.