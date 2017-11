Country Strong ("Country Strong")

Einfühlsam dramatischer Blick hinter die Kulissen des Showgeschäfts. Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow will sich als erfolgreiche Country-Sängerin ihr Comeback nach der Entziehungskur hart erarbeiten. An Konkurrenzdruck und Beziehungsproblemen droht sie jedoch erneut emotional zu zerbrechen.



Die einst erfolgreiche Country-Sängerin Kelly Canter hat den Höhenflug ihrer Karriere hinter sich. Wieder einmal befindet sie sich auf Reha, um ihre Alkoholabhängigkeit zu besiegen. Dabei lernt sie den überaus talentierten Songwriter Beau Hutton kennen und verliebt sich in ihn. Ihr Ehemann und Manager James kann indes kaum mehr erwarten, dass Kelly endlich die Klinik verlässt. Die Termine ihrer nächsten Tournee hat er nämlich längst fixiert. Zudem bekommt sie mit Newcomerin und Schönheitskönigin Chiles Stanton harte Konkurrenz.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)