Österreich-Bild aus dem Landesstudio Salzburg Altes Blech & Junge Liebe

Sie sind laut, stinken und kosten Unsummen, trotzdem gehören sie zu den beliebtesten Autos - nicht nur bei denen, die sie besitzen: Oldtimer aus allen Jahrzehnten der Automobilgeschichte haben in den vergangenen Jahren einen enormen Boom erlebt. Die Preise steigen, die Zahl der Oldtimer-Veranstaltungen und Museen auch. Salzburg gilt im Kult ums alte Blech als eine der Hochburgen in Österreich. Eine der größten Oldtimer-Fachmessen Mitteleuropas ist in Salzburg angesiedelt, eines der spektakulärsten Oldtimer-Rennen führt durch die Salzburger Altstadt. Doch was treibt die Oldtimer-Enthusiasten an? Liebe zur Technik oder nostalgische Bubenträume? Teures Hobby oder gar Spinnerei? Ein Österreich-Bild aus dem Landesstudio Salzburg begibt sich auf Spurensuche.