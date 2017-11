WELTjournal + Der Weiner-Skandal - Sex und Politik

Der ehemalige Kongressabgeordnete Anthony Weiner, früherer Kandidat zum Bürgermeisteramt in New York, musste diese Woche seine Haftstrafe wegen sogenanntem Sextings antreten. Wiener war im September wegen Versendens von Sex-Fotos und anzüglichen Nachrichten an ein 15jähriges Mädchen zu 21 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Seine Karriere hat sich der einstige Hoffnungsträger der US-Demokraten schon zuvor wegen wiederholter ähnlicher Belästigungen beschädigt.