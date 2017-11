WELTjournal Mächtige Frauen und männliche Untergriffe

Kaum je hat eine Diskussion über gesellschaftliche Missstände international so weite Kreise gezogen und so polarisiert wie die laufende Diskussion über sexuelle Belästigung. Die letzten Tage und Wochen haben gezeigt, wie weit verbreitet Übergriffe in Branchen mit ausgeprägter Macht-Hierarchie offenbar sind. Bei flachen Hierarchien und Positionen auf Augenhöhe kommt es weniger zu Übergriffen, aber nach wie vor zu erstaunlichem Fehlverhalten.