konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Seit Herbst 2015 ist der Abgasskandal ein großes Thema in der Automobilbranche. Der VW-Konzern versprach allen Betroffenen ein kostenloses Softwareupdate, bei dem es danach zu keinen Problemen mehr kommen soll. Der VKI hat in einer internen Umfrage jedoch festgestellt, dass rund 43 Prozent der Befragten negative Veränderungen an ihrem Fahrzeug feststellten. Von erhöhtem Kraftstoffverbrauch, Leistungseinbrüchen und einem "Ruckeln" des Motors sei die Rede. Vanessa Böttcher fragt heute nach, ob es nach dem Update wirklich zu solchen Mängeln kommen kann.

Chrom in Zähnen

Inzwischen hat sich Edith C. von den Strapazen einigermaßen erholt, aber der Ärger über das Monate lange Leiden hält bis heute an. Nach rund 8 Wochen mit den neuen Zahnkronen wurde sie im Herbst 2016 immer schwächer, bekam zunächst Blasen im Mund und an den Lippen, dann auch an Handflächen und Fußsohlen, zusätzliche Schmerzen in Gelenken und Muskeln setzten ihr weiter zu.

Sie ist auf Chrom allergisch - wie es die all dem kam, das hat sich Andrea Ferstel erzählen lassen.