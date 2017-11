Luxus und mehr

Kurt Rydl

Kurt Rydl, Opernstar und als Mega-Bass in allen Opernhäusern der Welt Zuhause, kritisiert die heutige Konsumethik Österreichs. Er sieht eine große Oberflächigkeit in der Gesellschaft und missbilligt die Glitzerwelt um uns herum. Andererseits hegt er auch die Hoffnung, dass die nächsten Generationen global denken und sich der wahren Werte besinnen. Sein persönlicher Luxus ist, dass er seine Leidenschaft und seine Berufung zum Beruf machen konnte. Für die Gesellschaft wünscht er sich, dass der Luxus in Kultur zu investieren, erhalten bleibt.