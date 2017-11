Die zwei Gesichter des Januars ("The Two Faces of January") Thriller mit Retro-Charme

Stilsicher inszenierter, wendungsreicher Thriller nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith. Viggo Mortensen und Kirsten Dunst umgibt als mondänes Touristen-Paar ein mysteriöses Geheimnis. Eine Leiche in ihrem Athener Hotel zwingt sie zur Flucht. Oscar Isaac ('Inside Llewyn Davis') soll ihnen dabei trickreich helfen. Spannende Unterhaltung vor großartiger griechischer Kulisse!

In der Romanadaption von Regiedebütant Hossein Amini wird der Zuseher auf eine, wie einem Touristenprospekt der 1960er Jahre entsprungenen, Zeitreise nach Griechenland entführt und kann genüsslich den drei Hauptakteuren Viggo Mortensen, Kirsten Dunst und Oscar Isaac dabei zusehen, wie sie von einem Schlamassel ins andere geraten - und dabei stets todschick gekleidet sind. Der Titel des Krimis von Patricia Highsmith bezieht sich auf den römischen Gott Janus und spiegelt die Lügereien und Betrügereien wieder, die schließlich in Eifersucht, Abhängigkeit und Gewalt münden. Elegante Krimikost für Highsmith-Gourmets!